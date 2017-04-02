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Мунтари: лучший тренер в моей карьере — Спаллетти

2 апреля 2017, воскресенье. 12:59. Футбол
Бывший полузащитник «Интера» и «Милана» Салли Мунтари, выступающий за «Пескару», назвал наставника «Ромы» Лучано Спаллетти лучшим тренером в своей карьере. Ганский футболист играл под руководством 58-летнего специалиста в «Удинезе».

«Лучший тренер в моей карьере — Спаллетти, в Удине он сделал из меня игрока. А в целом у меня хорошие воспоминаниях обо всех. Моуринью дал мне шанс сыграть за большой клуб, я всегда буду благодарен ему за это. Аллегри тоже был невероятным. Когда он тренировал „Милан“, все критиковали его, но он всегда передавал нам своё спокойствие», — цитирует Мунтари Football Italia.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Пескара Рома Лучано Спаллетти Салли Али Мунтари
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