Монтелла может возглавить «Ювентус» в случае ухода Аллегри

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может возглавить «Ювентус» в случае ухода Массимилиано Аллегри, утверждает Corriere della Sera.
По информации издания, кандидатура Монтеллы входит в шорт-лист возможных преемников Аллегри. Специалист возглавил россонери минувшим летом и недавно отметил, что находится в подвешенном состоянии, поскольку не знает, продолжит ли он работу в «Милане» в следующем сезоне.
Аллегри отложил все разговоры о своём будущем до конца чемпионата, слухи отправляют его в «Арсенал», «ПСЖ» и «Барселону».