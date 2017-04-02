«Ференц Пушкаш был европейским Пеле. Мне довелось с ним встретиться в Азии, когда я возглавлял сборную Южной Кореи. Это было очень приятное общение, мне нравилась его футбольная философия и его отношение к игре. Это был человек с потрясающими человеческими и футбольными качествами.
Мне было очень приятно, и приглашение пообщаться стало для меня его признанием меня и как футболиста, и как тренера. Несмотря на то, что у нас были некоторые проблемы с языком, всё было понятно. Когда видно хорошее человеческое отношение, слов уже не нужно.
Пушкаш оставил после себя выдающееся наследие как в сборной Венгрии, так и в мадридском «Реале». Важно, что память о нём есть в современном футболе – это премия его имени, которая вручается за самый красивый гол. И мне очень приятно говорить о нём в такой день», – сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Бышовец: Пушкаш был европейским Пеле, он оставил выдающееся наследие
Фото: Личный архив Анатолия Бышовца