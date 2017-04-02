«Амкар» в Перми сыграл вничью с «Тереком»

«Амкар» сыграл вничью с «Тереком» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:1.
На 9-й минуте Роланд Гиголаев вывел пермяков вперёд точным ударом головой, но в середине первого тайма Магомед Митришев сравнял счёт, хлёстко пробив с лёта в правый дальний угол ворот Дмитрия Хомича. Хозяева пропустили первый гол на домашнем поле в текущем сезоне РФПЛ.
«Амкар» набрал 31 очко и занимает шестое место в таблице РФПЛ, «Терек» (30) идёт седьмым.