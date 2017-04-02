Голы Дзюбы и Данни принесли «Зениту» победу над «Рубином»

«Зенит» одержал победу над «Рубином» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:2.
На 36-й минуте Эрнани сделал перевод в свободную зону на Ибрагима Цаллагова, тот вырезал подачу в штрафную, где Артём Дзюба выиграл борьбу в воздухе и вколотил мяч под перекладину. Уже через четыре минуты Мигел Данни получил обратную передачу от Александра Кокорина, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол.
В концовке встречи сине-бело-голубые остались вдесятером из-за удаления Артура Юсупова, получившего вторую жёлтую карточку за удар прямой ногой в Мийо Цакташа.
«Зенит» набрал 42 очка и вышел на второе место в таблице РФПЛ, сократив до трёх баллов отставание от «Спартака», который ещё не сыграл в этом туре. «Рубин» (27) идёт десятым.