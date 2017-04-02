Голы Сакалы и Самбу помогли «молодёжке» «Спартака» обыграть «Оренбург»

В матче 21-го тура молодёжного первенства России «Спартак» на своём поле со счётом 3:2 обыграл «Оренбург».
Красно-белые вышли вперёд на 10-й минуте, когда отличился Фэшн Сакала. На 30-й минуте Александр Ломовицкий сделал счёт 2:0. Несколько минут спустя Антон Антоненко один мяч отыграл. Но ещё до перерыва разницу в счёте восстановил Идриса Самбу. На 60-й минуте Данила Козлов забил второй мяч у гостей.
Благодаря этой победе «Спартак» сумел сократить отставание от лидирующего в таблице ЦСКА до восьми очков. «Оренбург» занимает 13-е место.