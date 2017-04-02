Кэхилл: в другой день «Челси» победил бы «Кристал Пэлас» с такой игрой

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал поражение команды в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:2).
«Думаю, мы играли хорошо. Это был не лучший наш матч, но мы играли и хуже в этом сезоне. Если посмотреть на созданные моменты и на владение мячом, то всё было в порядке, но все знают, что этого недостаточно, чтобы победить. В этом плане я ненавижу статистику, в футболе всё решают настойчивость и забитые мячи.
В другой день мы победили бы с такой игрой. У нас уверенное положение лидера АПЛ, и у нас всё ещё хорошее преимущество.
Мы расстроены, но сейчас надо оставаться спокойными и сосредоточенными. В этом сезоне всё шло для нас хорошо большую часть времени. Но так не могло быть всегда», — цитирует Кэхилла сайт «Челси».