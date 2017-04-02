Луческу: на «Казань Арене» лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвёл итоги гостевого матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином». На стадионе «Казань Арена» сине-бело-голубые победили со счётом 2:0.
«Лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Всё понравилось — и стадион, и атмосфера, и поле. Думаю, к Кубку конфедераций газон будет ещё лучше, когда появится солнце. Довольны результатом, заслужили его безоговорочно — контролировали мяч на протяжении всей игры. «Рубин» — очень хорошая команда. Доволен тремя очками и игрой, которую мы продемонстрировали.
Честно говоря, ожидал, что больше атакующего футбола покажет «Рубин». В первой половине матча они сели к своим воротам, и хорошо, что мы нашли моменты и забили два гола. Во втором тайме они уже пытались играть более позиционно», — приводит слова румынского специалиста официальный сайт «Зенита».