Данни: шансы на чемпионство есть — для этого нужно выиграть во всех матчах

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился впечатлениями от гостевой победы над «Рубином» (2:1) в матче 21-го тура РФПЛ.
«Рад за команду, потому мы знаем, что «Рубин» хорош дома. Первый тайм получился очень удачным. Во втором забить не удалось, но мы довольны результатом. Нам нужно продолжать побеждать, поскольку мы хотим выиграть чемпионат. Всё ли получилось сегодня? Да, команда хорошо играла в атаке и обороне, забила два мяча и не пропустила, так что всё хорошо.
Что касается моей формы, то всё отлично, я провёл на поле весь матч и не испытываю никаких проблем.
Каковы шансы на чемпионство? Они есть — для этого нужно выиграть во всех матчах. Сейчас мы думаем только об «Анжи», затем — о следующем сопернике.
Луческу после игры поздравил команду с победой и сказал, что мы на правильном пути», — цитирует португальца официальный сайт «Зенита».