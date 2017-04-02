Акинфеев побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оставил свои ворота в неприксновенности в первые 25 минут матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:0, первый тайм).
Таким образом, 30-летний футболист побил личный рекорд по продолжительности сухой серии в РФПЛ. Акинфеев не пропускает в чемпионате уже больше 717 минут — ровно такой цифры он добился в 2008 году. Если голкипер «армейцев» отыграет на ноль матч с «Крыльями», то поднимется на третью строчку в списке самых продолжительных сухих серий в чемпионате России.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Крылья Советов».