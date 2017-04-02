Иванович: «Рубин» выглядел слабо? Это «Зенит» сыграл классно

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал гостевую победу над «Рубином» (2:0) в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги.
«Не могу сказать, что они (»Рубин". — Прим. «Чемпионата») сегодня были слабыми. Это мы сыграли классно, выиграли, и это очень важная победа для нас. Мы контролировали игру, второй гол очень нам помог.
На таком стадионе и на таком поле играть одно удовольствие, играется по-другому. Думаю, такие поля и такие стадионы нужны российскому футболу.
Что касается судейства, то у меня есть мнение, но я не могу говорить об этом", — приводит слова Ивановича «Спорт Бизнес Online».