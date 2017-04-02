Бауэр: «Рубин» не должен был позволять забивать «Зениту» такие простые голы

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал домашнее поражение от «Зенита» (0:2) в матче 21-го тура РФПЛ.
«Мы очень расстроены из-за результата и самой игры в целом. Мы упустили хорошие шансы. После игры сложно найти правильные слова – просто мы очень расстроены. У нас было несколько хороших моментов, у них тоже было несколько моментов. Вся разница в том, что они свои моменты использовали, а мы нет. Так что их можно поздравить с хорошей игрой. А для нас это разочарование. Конечно, мы не должны были позволять забивать им такие простые голы. Наверное, это от недостатка концентрации. Футбол — это игра, в которой всегда есть ошибки. Мы допустили несколько ошибок, чего делать не должны были. С другой стороны, в первом тайме мы пытались прессинговать и старались забить.
У нас нет времени на то, чтобы долго переживать о прошедшем матче, хотя потеря трёх очков — это не лучший результат. У нас не лучшая позиция в таблице, это тяжёлая ситуация. Было очень важно взять очки в сегодняшней игре, она очень много значила и для нас, и для болельщиков. Но нам нужно готовиться к предстоящей игре (с „Уралом“. — Прим. „Чемпионата“), которая будет не менее важной», — цитирует Бауэра официальный сайт «Рубина».