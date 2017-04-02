Дзюба: дорогого стоит набрать три очка против «Рубина» в Казани

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после гостевой победы над «Рубином» (2:0) в матче 21-го тура РФПЛ подвёл итоги встречи. В этой игре форвард своим голом открыл счёт.
«С таким соперником 2:0 — уже хорошо, потому что когда начали, была равная игра, с небольшим таким преимуществом «Рубина», они старались, острых моментов у них не было, но вот эти два мяча быстрых почти в конце первого тайма переломили игру и сделали результат. Мы понимали, что 2:0 нам удастся удержать. Немножко удаление, конечно, подпортило картину — до этого могли всё решать и делать 3:0, но очень рады, что выиграли сегодня матч. Набрать три очка здесь против «Рубина» дорогого стоит. Сейчас — дома «Анжи». Дома мы всегда играем хорошо, поэтому нам нужно хорошо выступить и решить задачу.
У нас философия такая: с любым соперником играем так, удерживаем мяч, стараемся контролировать ситуацию. И если такая игра получается, всегда играем в атаку, у нас нет такого, что пытаемся удержать 2:0. Стараемся забить больше. Где-то, может быть, это нам во вред — получаем контратаки, но сегодня вся команда играла очень собранно, и, фактически не было ни одного намёка на то, что нам забьют гол.
Первый тайм такой нервозный был, не всё получалось, но, как только два гола забили, два эпизода просто решили, и сразу стало намного легче. Гора с плеч, потому что мы понимаем ситуацию, ничья нас не устраивает, поэтому важны три очка даже не при самом хорошем качестве. До этого мы имели по 8-9 моментов и не могли забить — проигрывали или играли вничью. Тут, вроде бы, не лучшая игра поначалу, но мы забиваем два мяча, и эта победа такая, важная очень, три очка — и это главное», – цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».