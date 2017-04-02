«Ренн» ушёл от поражения «Лиону», играя вдесятером с 5-й минуты матча

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Ренн» принимал на своём поле «Лион». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Уже на пятой минуте матча «Ренн» получил пенальти в свои ворота и остался вдесятером после того, как Рами Бенсебаини получил прямую красную карточку. Однако Александр Ляказетт удар с 11-метровой отметки не реализовал. На 52-й минуте встречи после точного удара Максвелла Корне «Лион» всё-таки открыл счёт в этой встрече, однако на 81-й минуте гол Ндомбе Мубеле принёс хозяевам ничью.
«Лион» (51 очко) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ренн» (39) занимает девятую строчку.