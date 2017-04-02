«Аякс» выиграл у «Фейеноорда» и сократил отставание до трёх очков

В матче 28-го тура голландского чемпионата «Аякс» в Амстердаме обыграл со счётом 2:1 «Фейеноорд».
«Аякс» вышел вперёд на 1-й минуте, когда точным ударом отметился Лассе Шоне, которому удался потрясающий дальний удар со штрафного. На 36-й минуте Давид Нерес сделал счёт 2:0. «Фейеноорд» сумел отыграть только один мяч в компенсированное ко второму тайму время — отличился Михил Крамер.
Благодаря победе «Аякс» сумел сократить отставание от лидирующего в таблице Эредивизии" Фейеноорда" до трёх очков.
Красивый гол Шоне можно посмотреть на YouTube.