ЦСКА – 2-й клуб после «Спартака», одержавший 400-ю победу в чемпионатах России

В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1. Таким образом, «армейцы» оформили юбилейную, 400-ю, победу в чемпионатах страны.
Теперь в активе ЦСКА 400 побед, 178 ничьих и 186 поражений в чемпионатах России при разнице забитых и пропущенных мячей 1229-728.
«Армейцы» стали второй командой, которой покорилась эта победная отметка. В декабре 2015 года свою 400-ю победу одержал «Спартак», на счету которого сейчас уже 420 выигранных встреч.