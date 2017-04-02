Гончаренко: в обороне у ЦСКА было достаточно моментов, которые мне не нравятся

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:1), а также рассказал о состоянии защитника Алексея Березуцкого и полузащитника Александра Головина. Оба были заменены по ходу матча.
«Если говорить предварительно, то с Алексеем Березуцким и Головиным ничего страшного не случилось. Узнаем после медосмотра. По крайней мере не думаю, что у Головина что-то страшное. Что касается игры, то сегодня у нас в обороне было достаточно моментов, которые мне не нравятся. Проанализируем и устраним ошибки к следующим матчам», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».