«Реал» — первая испанская команда, забивавшая в 50 играх подряд во всех турнирах

«Реал» открыл счёт в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Таким образом, мадридцы довели до 50 количество матчей, в которых они забивали голы.
«Реал» отличался в 50 матчах подряд во всех турнирах, став первым испанским клубом, которому это удалось. В этих встречах команда забила 133 гола и пропустила 56.
Не учитывая игру с «Алавесом», «Реал» в последних 50 встречах одержал 35 побед, сыграл 12 раз вничью и трижды уступил. В этих встречах 23 гола записал на свой счёт Криштиану Роналду, 10 — Карим Бензема, по 8 — Гарет Бэйл и Альваро Мората.