Сафонов: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» должны играть свои матчи в одно время

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что команды, ведущие борьбу за чемпионство в чемпионате России, должны проводить свои матчи в одно время.
«Предлагаю лидерам чемпионата – «Спартаку», ЦСКА и «Зениту» — играть матчи в одно время. У нас обычно играют в одно время только последние два тура, которые, бывает, ничего не решают. У нас три команды борются за золотые медали, и они должны играть свои матчи в одно время, чтобы всех поставить в одни условия. Мысль простая: давайте бороться за чистоту футбола. Сейчас все очень плотно идут в таблице, за что надо отдать должное РФПЛ. В нынешних условиях у клубов есть соблазн сыграть от результатов матчей основных конкурентов. Образно говоря, «Спартаку» играть завтра с «Оренбургом», и им придётся рвать и метать, учитывая, что «Зенит» и ЦСКА выиграли свои матчи за день до этого. А если бы конкуренты потеряли очки, красно-белые могли бы себе позволить выступить с запасом. То же самое с клубами, стоящими на вылет – зная, как сыграли конкуренты, та или иная команда решает, как будет бороться со своим соперником. Но это лишь моё мнение, никому его не навязываю», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.