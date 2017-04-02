Бабаев: ЦСКА должен был выигрывать крупно, но «Крылья» достойно сопротивлялись

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
«Победа сегодня далась команде нелегко, хотя, на первый взгляд, всё выглядело иначе. Должны были выигрывать с крупным счётом, ведь было много моментов, но «Крылья» очень достойно сопротивлялись. Это футбол, он тем нам и нравится. Матч, который должен был закончиться убедительной победой «армейцев», в итоге показал нервную концовку. К сожалению, с потерями для нас в лице Алексея Березуцкого и Александра Головина. Сделаем обследование, надеюсь, травмы не очень серьёзные», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.