ЦСКА — «Крылья Советов» — 2:1. Видеообзор матча

В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1.
«Армейцы» вышли вперёд на 16-й минуте, когда отличился Александр Головин. В начале второго тайма Бибрас Натхо удвоил преимущество красно-синих. На 72-й минуте Кристиан Паскуато один мяч отыграл — в результате рекордная сухая серия Игоря Акинфеева в чемпионатах России прервалась спустя 764 минуты. В дальнейшем счёт уже не менялся.
Представляем вниманию читателей «Чемпионата» видеообзор матча ЦСКА — «Крылья Советов».