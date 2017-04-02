Бабаев: вопреки рекомендациям ЦСКА, Дзагоев рискнул в ущерб для себя в сборной

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) сообщил, что клубные врачи не рекомендовали полузащитнику Алану Дзагоеву принимать участие в товарищеском матче со сборной Бельгии (3:3). Хавбек из-за травмы не смог доиграть эту встречу и был заменён уже на 17-й минуте.
«У Алана Дзагоева мышечная травма, что всегда неприятно. Восстановление проходит медленно. Надеюсь, что наши врачи и физиотерапевты приложат максимум усилий, чтобы он в течение ближайших двух недель восстановился.
Появились симптомы и дискомфорт в этой области. Когда Алан находился в сборной России, учитывая, что игра неофициальная, врачи ЦСКА рекомендовали не рисковать. Но Дзагоев привык полностью всегда отдаваться футболу, к сожалению, в этот раз в ущерб для себя он это сделал. Это спорт, без травм тут никуда», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.