Васин: хочется, чтобы «Оренбург» взял очки в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).
«Мы отлично вошли в игру после перерыва, забили быстрый гол, а после третьего точно закончили бы игру. Но чуть сбавили обороты и получили нервную концовку. Самое главное — взяли три очка, но хочется дома выигрывать увереннее.
Возвращение из сборной? Вернулся скорее на позитиве, всё-таки ничья с Бельгией — это не отрицательный результат.
Поглядываем на результаты ближайших конкурентов, но отталкиваемся от себя. Хочется, чтобы «Оренбург» завтра взял очки.
Про рекорд Игнашевича (он стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России — 457. — Прим. „Чемпионата“) узнал только сейчас, хочется его поздравить. Дай бог каждому футболисту столько играть на высочайшем уровне», — передаёт слова Васина корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.