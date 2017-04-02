Пономарёв: с приходом Гончаренко ЦСКА стал играть в более атакующий футбол

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от матча 21-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» на своём поле победили «Крылья Советов» (2:1).
«Мне очень понравился сегодняшний матч ЦСКА. С приходом Виктора Гончаренко «армейцы» стали играть в более атакующий футбол, стараются обыграть соперника, и между ними появилось хорошее взаимодействие. И ребята хорошо разыгрались, прибавляют и Витиньо, и Головин.
Игорь Акинфеев прервал серию (без пропущенных голов в ЧР. — Прим. «Чемпионата»)? Такова судьба любого вратаря. Он никогда об этом не думает, в отличие от журналистов. Не получилось удержать – ничего страшного. Серьёзный мяч он потянул, а потом защитники не помогли. Оборона в целом сыграла плотно, но чуть расслабилась, уверовав в победу. Витиньо мог забивать третий, тогда вообще всё было бы спокойно. Хорошо, что Гончаренко выпускает молодёжь. Это нужно, чтобы они почувствовали уверенность и заботу, что они не лишние. Ребята должны бороться за попадание в основу, и это вселяет в них надежду.
Жаль, что Алан Дзагоев снова получил травму. С «Краснодаром» может быть тяжёлая игра. Сейчас ЦСКА играет в три центральных защитника, и система Гончаренко позволила раскрепостить крайних защитников. Жалко, что Георгий Щеннников выпал из коллектива, потому что он тоже с левой ногой, хороший атакующий полузащитник. Мог помочь бы команде. Может, Гончаренко ещё его подготовит. Думаю, несмотря ни на что, удачно сыграем на выезде с «Краснодаром», – сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.