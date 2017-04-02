Паскуато — о голах в ворота «Зенита», «Спартака» и ЦСКА: думаю, это судьба

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато поразил ворота ЦСКА в гостевом матче 21-го тура РФПЛ, завершившемся поражением самарской команды со счётом 1:2. Это третий гол итальянского футболиста в российском чемпионате. Любопытно, что предыдущие голы Паскуато также забил в ворота топ-клубов РФПЛ: в ноябре 2016 года итальянец забил «Зениту», в декабре — «Спартаку».
«Думаю, это судьба», — сказал Паскуато, когда после матча его попросили прокомментировать голы в ворота «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.
В матче с ЦСКА Паскуато вышел на замену на 65-й минуте, при счёте 0:2, и уже через семь минут поразил ворота соперника. «Мне было вообще не тяжело войти в игру. У меня неплохо получилось выйти на замену, но три очка мы всё равно не увезём. Мы вполне могли сравнять счёт в концовке. Во втором тайме мы вернулись к той схеме, которая приносила нам очки, которая больше подходит нам. Это всё решение главного тренера: мы делаем всё, что он от нас требует», — передаёт слова форварда корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Паскуато также признался, что впечатлён стадионом ЦСКА: «Стадион у ЦСКА фантастический. В России я вижу много отличных арен».