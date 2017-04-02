Нигматуллин: главным конкурентом «Спартака» я бы назвал сегодня «Зенит»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России. В 21-м туре РФПЛ «Зенит» в гостях обыграл «Рубин» (2:0), а ЦСКА дома оказался сильнее «Крыльев Советов» (2:1). Сине-бело-голубые и красно-синие в таблице на три очка отстают от лидирующего «Спартака», который завтра сыграет с «Оренбургом».
«У «Спартака» ещё есть игра в запасе, но, когда конкуренты приближаются, лидер может и занервничать. Если результат матча ЦСКА – «Крылья Советов» был ожидаем, то от игры в Казани мы были вправе ждать, что «Рубин» сможет дать отпор «Зениту». Но питерцы выиграли без проблем.
«Зенит» и ЦСКА – главные конкуренты «Спартака», в этом нет сомнений. Возможно, они даже сократят отставание от лидера до конца чемпионата, но я верю, что спартаковцы доведут дело до победы в чемпионате. Впереди трём лидерам таблицы ещё играть между собой – в этих играх всё и решится. Но главным конкурентом «Спартака» я бы назвал сегодня «Зенит», учитывая потенциал команды и подбор игроков», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.