Паскуато: с Каррерой не общаюсь, я даже не знаю его номера телефона

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в интервью итальянским СМИ на этой неделе признался, что хотел бы поработать с Массимо Каррерой, главным тренером «Спартака». После матча ЦСКА — «Крылья Советов» (2:1), в котором Паскуато отметился голом, журналисты спросили итальянского форварда, общается ли он с Каррерой.
«Нет. Я даже не знаю его номера телефона. Мы просто знакомы по тому времени, когда оба были в «Ювентусе». Хочу ли я поработать с ним? Сейчас мы все должны спасти «Крылья» от вылета, а уже затем думать о будущем», — передаёт слова Паскуато корреспондент „Чемпионата“ Данила Игнатов.