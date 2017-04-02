«Арсенал» и «Манчестер Сити» сильнейшего выявить не сумели

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 2:2.
«Горожане» вышли вперёд на 5-й минуте благодаря точному удару Лероя Зане. Сравнять счёт «канониры» сумели незадолго до перерыва — отличился Тео Уолкотт. Однако почти сразу же гости вновь повели в счёте — гол забил Серхио Агуэро. На 53-й минуте хозяева отыгрались во второй раз в матче — счёт сравнял Шкодран Мустафи.
В таблице АПЛ «Арсенал» (51 очко) занимает шестое место, а «Манчестер Сити» (58) располагается на четвёртой строчке.