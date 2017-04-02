Доннарумма — о пропущенном курьёзном голе: этот опыт поможет мне стать лучше

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма после гостевого матча 30-го тура итальянской Серии A с «Пескарой» (1:1) прокомментировал пропущенный им курьёзный гол. Пас назад со стороны защитника россонери Габриэля Палетты застал врасплох молодого вратаря. В результате мяч оказался в воротах.
«Я извиняюсь перед командой и болельщиками за то, что мы не победили, но надеюсь, что этот опыт поможет мне учиться и стать лучше. Я отдал всего себя, к сожалению, такое может случиться, но я держу голову высоко и не падаю духом", — цитирует 18-летнего вратаря Football Italia со ссылкой на Milan TV.
Посмотреть гол можно в «Твиттере».