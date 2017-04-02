«Вольфсбург», несмотря на хет-трик Гомеса за 7 минут, не смог победить «Байер»

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» и «Вольфсбург» сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Леверкузене.
На 40-й минуте Карим Беллараби вывел хозяев поля вперёд, а на 65-й минуте Кевин Фолланд сделал счёт 2:0. Перевернул игру Марио Гомес — на 80-й минуте форвард отыграл один мяч, на 83-й забил второй мяч, а на 87-й оформил хет-трик, реализовав пенальти. Тем не менее победный счёт гости не удержали — на 89-й минуте отличился Кай Хавец.
В таблице Бундеслиги «Байер» (32 очка) занимает 11-е место, а «Вольфсбург» (30) располагается на 13-й строчке.