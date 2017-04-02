Фанаты «Чикаго» вывесили баннер о ЧМ-2018 на матче MLS, высмеяв ошибку репортёра

Таким образом болельщики высмеяли ошибку репортёра AFP Дерека Хендла, который задал новичку клуба Бастиану Швайнштайгеру вопрос о том, сможет ли американский клуб выиграть чемпионат мира. Позже Хендл объяснил, что перепутал чемпионат мира между сборными с клубным ЧМ, однако это не помешало фанатам «Чикаго» в шутку намекнуть на высокие амбиции клуба на международной арене.
Надпись на баннере похожа на слоган «Road to Russia», однако составлена из смеси букв разных языков. Аналогичный слоган появился в «Твиттере» в сообщении пресс-службы «Чикаго», которая также не упустила возможности пошутить после ошибки репортёра.
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