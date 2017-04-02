Венгер: не знаю, сколько ещё пробуду в «Арсенале», но я люблю этот клуб

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 30-го тура чемпионата Англии, а также признался, что любит клуб, несмотря на неопределённость по поводу своего будущего. Контракт французского специалиста с лондонской командой истекает в конце сезона.
«В начале встречи команда играла нервно. Боялся, что она затормозит, учитывая, под каким давлением мы находимся. Вы могли видеть, как игроки огорчились при счёте 1:2, но они отдали все силы, чтобы отыграться. Ничья – это тот минимум, в котором мы сегодня нуждались. Психологически было важно не проиграть.
Что касается травмы Косельни, то не знаю, сколько времени он пропустит из-за повреждения.
«Арсенал» находится в трудной борьбе за попадание в топ-4. Я профессионал, который всегда был лоялен к клубу. Я люблю «Арсенал». Не знаю, как долго ещё в нём пробуду, но в моей голове ясность. Решение о моём будущем в клубе будет известно скоро», — цитирует Венгера BBC Sport.