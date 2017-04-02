Игуаин впервые сыграет за «Ювентус» в Неаполе, выйдя в основе на матч с «Наполи»

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Ювентуса» на матч 30-го тура чемпионата Италии, который пройдёт на стадионе «Сан-Паоло».
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин проведёт первый матч против своей бывшей команды в Неаполе. Аргентинец перешёл из «Наполи» в туринский клуб летом 2016 года.
«Наполи»: Кабрал, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Стринич, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Лихштайнер, Асамоа, Хедира, Пьянич, Маркизио, Лемина, Манджукич, Игуаин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Ювентус». Начало встречи — в 21:45 мск.