Гвардиола: «МС» бросил играть после забитого гола «Арсеналу» в дебюте встречи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал гостевую ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 30-го тура чемпионата Англии.
«Хочу поздравить Хесуса Наваса, который сыграл великолепно против одного из лучших игроков мира Алексиса Санчеса. Поставил его в составе, поскольку Санья был травмирован, а Сабалета не готов играть. Доволен выступлением Наваса.
Мы играли лучше во втором тайме. После того как мы забили первый гол в дебюте встречи, «Манчестер Сити» бросил играть. Вторую половину встречи начали лучше, создали моменты. В целом сегодня сыграли не лучшим образом, но у нас впереди ещё много матчей. «Челси» вчера проиграл, поэтому обидно, что не смогли сегодня набрать три очка», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.