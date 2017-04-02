Анчелотти: Рибери как «Феррари», нельзя пользоваться «Феррари» каждый день

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о взаимоотношениях с полузащитником мюнхенской команды Франком Рибери. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Рибери вышел в стартовом составе 10 раз, в общей сложности провёл 16 матчей, забил 3 гола и сделал 8 голевых пасов.
«Франк не всегда играет, потому что в моём распоряжении много хороших игроков. Я нашёл правильный баланс, чтобы справиться с этим. Однажды я сказал ему: «Франк, ты как «Феррари». Я не могу пользоваться «Феррари» каждый день».
Мне очень нравится шутить с Франком. Он немного говорит на итальянском и всегда в хорошем настроении. Я удивлён, что во Франции он не столь популярен, как в Германии», — сказал Анчелотти в интервью Journal du Dimanche.