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Анчелотти: Рибери как «Феррари», нельзя пользоваться «Феррари» каждый день

2 апреля 2017, воскресенье. 21:25. Футбол
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о взаимоотношениях с полузащитником мюнхенской команды Франком Рибери. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Рибери вышел в стартовом составе 10 раз, в общей сложности провёл 16 матчей, забил 3 гола и сделал 8 голевых пасов.

«Франк не всегда играет, потому что в моём распоряжении много хороших игроков. Я нашёл правильный баланс, чтобы справиться с этим. Однажды я сказал ему: «Франк, ты как «Феррари». Я не могу пользоваться «Феррари» каждый день».

Мне очень нравится шутить с Франком. Он немного говорит на итальянском и всегда в хорошем настроении. Я удивлён, что во Франции он не столь популярен, как в Германии», — сказал Анчелотти в интервью Journal du Dimanche.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карло Анчелотти Франк Рибери
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2 апреля 2017, воскресенье
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