«Спарта» упустила победу над «Славией» после фола Караваева в своей штрафной

В матче 22-го тура чемпионата Чехии «Славия» принимала на своём поле «Спарту». Пражское дерби проходило на стадионе «Эден» и завершилось со счётом 1:1.
Гол Вацлава Кадлеца на 81-й минуте вывел гостей вперёд, однако «Славия» сравняла счёт на первой компенсированной минуте, когда Милан Шкода реализовал пенальти. Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев провёл полный матч, став причиной фола, после которого в ворота его команды в концовке встречи был назначен 11-метровый удар.
«Славия» (49 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Спарта» (40) находится на третьей строчке.