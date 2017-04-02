Бывший беженец сыграл в составе «Пескары» в матче с «Миланом»

Бывший беженец Мамаду Кулибали, выступающий за «Пескару», вышел в стартовом составе итальянской команды в матче 30-го тура итальянской Серии A с «Миланом» (1:1).
18-летний футболист прибыл в Европу в 2015 году, покинув родной Сенегал, и был бездомным, пока его не заметили во время игры в футбол с друзьями. Кулибали тренировался с клубом в течение шести месяца, после чего с ним был подписан контракт. За «Пескару» он дебютировал две недели назад, выйдя на замену в матче с «Аталантой» (0:3).
«Мечта сбылась, я многим пожертвовал, чтобы оказаться здесь. Я жил во Франции, в Гренобле, с моей тётей, затем я поехал в Ливорно, после чего приехал в Пескару и живу в доме семьи. Они очень помогли мне, у меня не было документов. Они много сделали для меня. Я до сих пор живу с ними.
Было здорово сыграть против команды, за которую я болел с самого детства. Моя мечта — играть за национальную команду», – цитирует Кулибали Football Italia.