Анчелотти: могу представить, что чувствовал Эмери после случившегося в Барселоне

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поддержал наставника «ПСЖ» Унаи Эмери, под руководством которого парижане уступили со счётом 1:6 в Барселоне в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче «ПСЖ» на своём поле выиграл у «Барселоны» со счётом 4:0, но сокрушительное поражение на выезде не позволило подопечным Эмери выйти в следующую стадию.
«Никто не может объяснить, что произошло в Барселоне. Футбол непредсказуем. Я знаю, о чём говорю, потому что проиграл в финале Лиги чемпионов, хотя мой „Милан“ вёл со счётом 3:0. Пропустив в том матче от „Ливерпуля“ три гола в течение семи минут и в итоге проиграв, я думал: „Боже мой, как дальше жить?!“ Поэтому я могу представить, что чувствовал Эмери после случившегося в Барселоне», — сказал Анчелотти в интервью Journal du Dimanche.