Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар в шутку заподозрил бельгийского журналиста в желании создать ему проблемы, сообщает британское издание Metro. Во время интервью репортёр спросил у Азара, не хочет ли он продолжить карьеру в чемпионате Испании, намекая на сообщения СМИ о желании «Реала» подписать контракт с Эденом.
«Зачем ты хочешь втянуть меня в дерьмовую ситуацию?» — с улыбкой на лице сказал Азар, намекая на то, что его ответ на этот вопрос мог бы породить недовольство одной из сторон.
«Я счастлив в „Челси“. Мой контракт рассчитан до 2020 года. Сейчас я игрок „Челси“», — добавил Азар.