Болельщики «Арсенала» разругались из-за разногласий во взглядах на Венгера

Во время домашнего матча 30-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2) болельщики «Арсенала» устроили потасовку на трибунах из-за разногласий по вопросу о необходимости дальнейшего пребывания Арсена Венгера на посту главного тренера клуба, информирует Telegraph.
Часть фанатов во время игры за пределами стадиона «Арсенала» устроила акцию протеста против Венгера, но издание отмечает, что таких болельщиков было совсем немного.
Арсен Венгер работает с «Арсеналом» с 1996 года. Его действующий контракт истекает по окончании сезона.
Видеозапись доступна в «Твиттере».