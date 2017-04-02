Монтелла: если бы «Милан» победил, мы бы лишь посмеялись над ошибкой Доннаруммы

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после гостевого матча 30-го тура итальянской Серии A с «Пескарой» (1:1) прокомментировал пропущенный вратарем Джанлуиджи Доннаруммой курьёзный гол. Пас назад со стороны защитника россонери Габриэля Палетты застал врасплох молодого вратаря. В результате мяч оказался в воротах.
«Ошибки могут случиться с каждым, Джиджи сейчас лучше расслабиться. Если бы мы победили, то просто посмеялись бы над этим. Это несчастный случай, недоразумение. Защитник под прессингом отдал пас назад, Доннарумма находился в правильной позиции, но получилось всё так, как получилось», — сказал Монтелла в интервью Mediaset Premium
Посмотреть гол можно в «Твиттере».