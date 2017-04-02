Защитник «Анжи» Брызгалов выбыл минимум на три недели

Медицинское обследование, проведённое в одной из московских клиник, диагностировало у защитника «Анжи» Сергея Брызгалова частичное повреждение икроножной мышцы.
Сергей почувствовал резкую боль в икроножной мышце 31 марта во время домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:3) и попросил замену. Магнитно-резонансная томография подтвердила надрыв мышцы. Это как минимум три недели лечения, сообщает официальный сайт «Анжи».
«Анжи» занимает в турнирной таблице РФПЛ 12-е место, набрав 23 очка в 21 матче.