Медведев: в Манчестере поймал себя на мысли — сюда хочется возвращаться

Вратарь «Ростова» Никита Медведев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером рассказал о своих желаниях.
«Когда играл в Манчестере, поймал себя на мысли: сюда хочется возвращаться снова и снова. Но пока моё желание – РФПЛ и сборная. Хотя понятно, что о ней очень многие мечтают. Я пока отыграл всего ничего. Этого мало для сборной. Пока я настраиваюсь работать дальше.
В «Зените-Ижевск» не все считали меня способным играть в РФПЛ. Это мне только помогло. Хотелось доказать людям, на что я способен. Возможно, кому-то я уже доказал, но на достигнутом точно нельзя останавливаться. Мне ещё многому предстоит научиться. Тем более у нас такой тренерский штаб, с которым многие хотели бы поработать», — сказал Медведев.
Полную версию интервью с Медведевым читайте скоро на «Чемпионате».