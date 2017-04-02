Зотов: здорово, что в России появляются такие стадионы, как у ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился впечатлениями от выездного матча 21-го тура РФПЛ с ЦСКА (1:2).
«Играть на новых аренах – одно удовольствие. Здорово, что в России появляются такие стадионы. У ЦСКА большой, красивый стадион, много болельщиков, отличная поддержка. Думаю, поклонникам футбола приятно и комфортно смотреть игры на таких аренах.
Соперник был свежим, перекрывал свободные зоны и не давал войти в штрафную площадь — поэтому много били издали. В начале второго тайма мы проигрывали 0:2, пропустив быстрый гол, и нам уже нечего было терять. Команда стала действовать раскрепощённее, свободнее, стала создавать моменты. Чего не хватило, чтобы увезти из столицы ничью? Везения. Мы могли добиться положительного результата, достойно выглядели во втором тайме, но не получилось забить второй мяч. Я считаю, что команда хорошо подготовилась к этой игре, но не всё получилось. Стоит признать, что ЦСКА могли сделать счёт 3:0, но в этом случае нам повезло. Да, сейчас мы идём на предпоследнем месте, но опускать руки нам нельзя. Мы будем в каждой игре отдавать все силы на поле и играть только на победу», — цитирует Зотова сайт «Крыльев».