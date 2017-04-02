«Ювентус» сыграл вничью с «Наполи», отрыв от «Ромы» — шесть очков

«Наполи» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 1:1.
На седьмой минуте Сами Хедира подобрал мяч на чужой половине поля, дошёл до штрафной, сыграл в стенку с Миралемом Пьяничем и с близкого расстояния пробил в дальний угол. На исходе часа игры Дрис Мертенс покатил мяч в штрафную на свободного Марека Гамшика, который в касание вонзил мяч под перекладину.
«Ювентус» (74 очка) занимает первое место в таблице, опережая идущую второй «Рому» на 6 баллов. «Наполи» (64 очка) — третий.