Суарес – 1-й в сезоне, кто достиг двузначных цифр голов и ассистов в топ-5 лигах

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметился голом и результативной передачей в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 4:1.
Таким образом, уругвайский футболист стал первым игроком в топ-5 европейских лигах (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция), который довёл и бомбардирский счёт, и количество голевых передач до двузначных цифр. Теперь на счёту Суареса в чемпионате Испании 22 гола и 10 результативных передач в 27 матчах за «Барселону».