Зидан: одна из черт «Реала» — умение создать сопернику проблемы в любой момент

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после домашнего матча 29-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (3:0) поделился впечатлениями от игры.
«Мы играли с командой, которая показывает хороший футбол и редко проигрывает. „Алавес“ умеет создавать проблемы. В первом тайме мы были на высоте: хорошо начали, создавали моменты и забили. Второй тайм был хуже, мы плохо распоряжались мячом, что „Реалу“ несвойственно. В итоге мы забили три мяча и ни разу не пропустили, что очень радует.
Стабильность — ключ к достижению больших успехов. Когда играешь каждые три дня, невозможно показывать хороший футбол в течение 90 минут. Нужно понимать, что дальше будет только хуже. Но мы можем создать сопернику проблемы в любой момент, и это одно из качеств нашей команды», — цитирует Зидана сайт «Реала».