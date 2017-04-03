Аллегри: не вижу абсолютно никакого позора в том, как играл «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от матча 30-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 1:1.
«В начале мы играли хорошо, перемещали мяч с фланга на фланг и владели преимуществом, но после гола позволили „Наполи“ взять игру под контроль. Я ожидал, что возникнут трудности. Титулы выигрываются благодаря именно таким матчам, когда переживаешь трудные моменты на чужом поле.
Должен похвалить своих игроков, потому что нельзя доминировать в каждом матче, особенно против такого „Наполи“. Не вижу абсолютно никакого позора в том, что мы играли вторым номером, потому что было важно добиться результата. Учитывая всё, что происходило вокруг матча, ребята справились очень хорошо», — сказал Аллегри в эфире Mediaset Premium.