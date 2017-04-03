Алькасер: рад помогать «Барселоне», выходя на поле со скамейки запасных

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер, который в гостевом матче 29-го тура с «Гранадой» (4:1) вышел на замену травмированному хавбеку Рафиньи на 17-й минуте встречи и забил гол при счёте 1:1, поделился впечатлениями от игры.
«Рад помогать своей команде в любой ситуации, даже выходя со скамейки запасных. Каждый игрок «Барселоны» должен быть всегда готовым выйти на поле и показать хорошее выступление. Поле сегодня было тяжёлым. «Барселона» провела матч на классе и теперь думает о том, чтобы продолжать побеждать в следующих матчах.
Что касается травмы Рафиньи, то он, надеюсь, в скором времени вернётся в строй», — цитирует Алькасера Marca.