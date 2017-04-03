Энрике: горжусь Алькасером, который был великолепен в матче с «Гранадой»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу на выезде над «Гранадой» (4:1) в матче 29-го тура чемпионата Испании, а также отметил игру форварда Пако Алькасера, который забил гол и отдал результативную передачу в этой встрече.
«В футболе титулы приносит тебе команда. То, как мы справляемся с травмированными и дисквалифицированными игроками, зависит только от нас. Сегодня я горжусь Алькасером. Хвалил его за отношение к делу весь сезон, потому что он всегда играет на команду. Он был великолепен, поучаствовав в двух голах команды и постоянно создавая угрозу воротам «Гранады».
Что касается травмы Рафиньи, то это очень плохая для нас новость. Это большая потеря для команды», — цитирует Энрике Marca.